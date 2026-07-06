Россиянам перечислили приводящие к переплате при покупке жилья ошибки

Депутат Аксененко: Поспешность при покупке квартиры приводит к переплате

Поспешное принятие решения и невнимание к инфраструктуре района могут приводить к переплате при покупке квартиры. О распространенных ошибках, которые повышают стоимость сделки, «Газете.Ru» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Выбирая квартиру, нужно обращать внимание не только на метраж и состояние ремонта, но и на транспортную доступность, близость к школам, детсадам, поликлиникам. Также стоит учесть состояние самого дома, качество работы управляющей компании и перспективы развития района. Если цена на объект в сравнении с аналогичными квартирами выставлена на 15-20 процентов выше, необходимо выяснить, чем оправдана такая дороговизна, поскольку высокая цена не означает лучшее качество, предупреждает депутат.

Главное, что поможет купить квартиру выгодно, — это информация, уверен Аксененко. При выборе жилья лучше потратить время на сравнение предложения, изучение истории цен и анализ рынка в конкретном районе покупки. Останавливать выбор на первой попавшейся квартире и принимать решение после первого же просмотра нерационально — чем больше сопоставимых объектов изучено, тем меньше риск переплаты, пояснил парламентарий.

Перед тем как заключить договор, нужно проследить юридическую историю объекта, наличие обременений, условия ипотеки, размер страховых платежей и прочие расходы, с которыми вы столкнетесь после покупки. Говоря о новостройках, немаловажно оценить сроки строительства и готовность социальной инфраструктуры. Принимая такое важное решение, нельзя торопиться и покупаться на рекламу, а ошибка при выборе может сказываться на семейном бюджете долгие годы, предостерегает Аксененко.

Ранее депутат перечислил сопутствующие покупке квартиры статьи расходов. Планируя покупку, нужно учитывать, что вдобавок к стоимости самой квартиры ипотечнику придется оплатить страховку и оценку недвижимости, а покупателю «вторички» — ремонт инженерных коммуникаций, замену сантехники, электропроводки и окон.