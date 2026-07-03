Россиянам раскрыли сопутствующие расходы при покупке квартиры

Депутат Аксененко: Скрытые расходы при покупке жилья могут достигать 30 % от его стоимости

Рассчитывая бюджет на покупку квартиры, необходимо мысленно суммировать ценник жилплощади с сопутствующими расходами. О скрытых тратах при покупке жилья «Газете.Ru» напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

В совокупности скрытые и сопутствующие расходы при сделке могут составлять от 10 до 30 процентов и больше от стоимости самой квартиры, и для семейного бюджета это серьезная сумма. Покупка квартиры в крупных городах и без этого требует от россиян вложения практически всех накоплений, а также во многих случаях оформления долгосрочной ипотеки, подчеркивает депутат, поэтому любые дополнительные расходы сильно бьют по кошельку.

В особенности тема скрытых расходов касается сделок с новостройками. Так, если на этапе подписания договора покупатель свыкается с одной суммой, то уже после вручения ключей перед ним встают новые и значительные статьи расходов: ремонт, мебель, бытовая техника, освещение, обустройство кухни и санузлов. В итоге траты на квартиру могут вырасти на сотни тысяч и даже миллионы рублей в сравнение с ценой от застройщика, предупреждает Аксененко.

При оформлении ипотеки ориентироваться лишь на размер ежемесячного платежа и первоначального взноса нельзя. Вдобавок к этому банк потребует с заявителя оплатить страховку и провести оценку недвижимости. Вдобавок придется заплатить и за оформление документов, поделился парламентарий.

Скрытые расходы необходимо учитывать, и связываясь с «вторичкой». Покупая квартиру в старом фонде, нужно иметь в виду будущие расходы на ремонт инженерных коммуникаций, замену сантехники, электропроводки, окон и прочего, поскольку выяснить степень их износа во время просмотра довольно сложно.

Кроме того, Аксененко перечисляет и другие траты, с которыми придется мириться, покупая квартиру. Это «коммуналка», взносы на капремонт, обслуживание общедомового имущества, расходы на паркинг и другие сервисы, стоимость которых покупатели зачастую недооценивают. По мнению собеседника издания, покупатель должен четко понимать, из чего складывается реальная стоимость владения жильем. Только при таком условии покупка квартиры станет осознанным решением, а не причиной финансовых проблем.

Ранее желающих приобрести жилье в новостройке предостерегли от ошибки, стоящей нескольких миллионов. Так, пока покупатель ждет снижения цен или более выгодных условий по ипотеке, цены планомерно растут на 1-1,5 процента в месяц, из-за чего в течение полугода та же квартира может стоить уже на 500–900 тысяч рублей дороже.