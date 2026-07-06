Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:22, 6 июля 2026Ценности

Россиянка с внешностью ставшего мемом футболиста взорвала соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nas__kos

Российская модель Анастасия Костромитина с внешностью, как у ставшего мемом норвежского футболиста Эрлинга Холанна, взорвала соцсети. Видео опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка с никнеймом @nas__kos повторила завирусившиеся фото и видео со спортсменом. Также в начале ролика предстала мать манекенщицы и появилась подпись: «Мне кажется, или моя дочь похожа на звезду?»

Кадр: @nas__kos

Ролик набрал 58,1 миллиона просмотров и 2,9 миллиона лайков. Зрители оценили его в комментариях. «Эрлинг, познакомься со своей славянской сестрой», «Сестра-близнец», «Женская версия его самого», «Вы ксерокопия», «Вау, одно лицо», — высказались о сходстве юзеры.

В июне в сети удивились коллекции сумок Эрлинга Холанна на 23 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины допустили уничтожение всей инфраструктуры

    Мужчина поехал на отдых на курорт Европы и был найден бездыханным в бассейне

    Трамп признался в незнании правила о дисквалификации после красной карточки Балогуна

    В МИД России назвали условие быстрого завершения конфликта на Украине

    Названо место запуска атаковавших российский НПЗ в 2500 километрах от Украины дронов

    Некоторые бриллианты подорожали

    Трамп с уважением отреагировал на идею Путина

    Россиянин выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей

    На Западе раскрыли желание «купить» Трампа

    Ушедший из России автопроизводитель резко высказался о сотрудничестве с компаниями из КНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok