Россиянка с внешностью ставшего мемом футболиста взорвала соцсети

Российская модель Анастасия Костромитина с внешностью, как у ставшего мемом норвежского футболиста Эрлинга Холанна, взорвала соцсети. Видео опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка с никнеймом @nas__kos повторила завирусившиеся фото и видео со спортсменом. Также в начале ролика предстала мать манекенщицы и появилась подпись: «Мне кажется, или моя дочь похожа на звезду?»

Кадр: @nas__kos

Ролик набрал 58,1 миллиона просмотров и 2,9 миллиона лайков. Зрители оценили его в комментариях. «Эрлинг, познакомься со своей славянской сестрой», «Сестра-близнец», «Женская версия его самого», «Вы ксерокопия», «Вау, одно лицо», — высказались о сходстве юзеры.

В июне в сети удивились коллекции сумок Эрлинга Холанна на 23 миллиона рублей.