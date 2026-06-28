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16:30, 28 июня 2026Ценности

В сети удивились коллекции сумок футболиста Эрлинга Холанна на 23 миллиона рублей

Норвежский футболист Эрлинг Холанн удивил коллекцией сумок Hermes Birkin на 23 млн рублей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @erling

Норвежский футболист Эрлинг Холанн удивил поклонников роскошной коллекцией сумок Hermes Birkin. Подробности публикует Page Six.

Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» регулярно появляется на публике или делится снимками в соцсетях с назваными сумками из редких коллабораций. Среди самых ярких лотов коллекции — дорожные сумки Hermеs HAC 50, HAC 40 и Endless Road 50. В то же время на чемпионат мира в США он прилетел с крайне редкой сумкой Endless Road.

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По данным издания, общая стоимость коллекции спортсмена превышает 317 тысяч долларов (23 миллиона рублей).

Ранее Холанн предрек поражение сборной Норвегии в матче с Францией на ЧМ-2026. Игрок отметил, что его не слишком волнует этот матч. «Мы вышли в следующий этап — нам удалось пройти дальше, это невероятно. Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир», — заявил он.

Матч между Норвегией и Францией пройдет 26 июня. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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