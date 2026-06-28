В сети удивились коллекции сумок футболиста Эрлинга Холанна на 23 миллиона рублей

Норвежский футболист Эрлинг Холанн удивил поклонников роскошной коллекцией сумок Hermes Birkin. Подробности публикует Page Six.
Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» регулярно появляется на публике или делится снимками в соцсетях с назваными сумками из редких коллабораций. Среди самых ярких лотов коллекции — дорожные сумки Hermеs HAC 50, HAC 40 и Endless Road 50. В то же время на чемпионат мира в США он прилетел с крайне редкой сумкой Endless Road.
По данным издания, общая стоимость коллекции спортсмена превышает 317 тысяч долларов (23 миллиона рублей).
Ранее Холанн предрек поражение сборной Норвегии в матче с Францией на ЧМ-2026. Игрок отметил, что его не слишком волнует этот матч. «Мы вышли в следующий этап — нам удалось пройти дальше, это невероятно. Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир», — заявил он.
Матч между Норвегией и Францией пройдет 26 июня. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.