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12:33, 23 июня 2026Спорт

Холанд предрек поражение сборной Норвегии в матче с Францией на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд предрек поражение сборной Норвегии в матче с Францией на ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд предрек поражение своей команды в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 2026 против Франции. Об этом сообщает The Sun.

Игрок отметил, что его не слишком волнует этот матч. «Мы вышли в следующий этап — нам удалось пройти дальше, это невероятно. Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир», — заявил Холанд.

Норвегия ранее победила Сенегал (3:2) во втором матче на турнире и гарантировала себе место в плей-офф. Франция также набрала шесть очков и занимает первое место в группе I, опережая норвежцев по дополнительным показателям.

Матч между Норвегией и Францией пройдет 26 июня. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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