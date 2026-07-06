В России рассказали о продолжающейся модернизации Т-80БВМ

«Уралвагонзавод»: Модернизацию Т-80БВМ продолжают по всем составляющим

Работы по модернизации российского танка Т-80БВМ продолжаются по всем направлениям. Об этом рассказали в концерне «Уралвагонзавод», передает ТАСС.

«Совершенствование танка Т-80БВМ продолжается по всем составляющим военно-технического уровня: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости. Однако финальные параметры этих доработок пока остаются за рамками открытых публикаций», — говорится в сообщении.

Концерн подчеркнул, что главный результат модернизации — это повышение эффективности боевого применения танка. Там напомнили, что Т-80БВ, который приняли на вооружение в 1985 году, нес динамическую защиту (ДЗ) «Контакт-1», а Т-80У получил встроенную ДЗ «Контакт-5». Современный Т-80БВМ оснащен комплексом защиты «Реликт».

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В мае стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам России очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М в рамках гособоронзаказа.