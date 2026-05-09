Армия России получила новые Т-90М

«Уралвагонзавод» отправил армии России партию танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М

Концерн «Уралвагонзавод» отправил армии России очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М в рамках гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе производителя.

В процессе доработки машин конструкторы учли опыт боевого применения танков и обратную связь от военнослужащих. Отмечается, что главный акцент сделали на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности танкистов.

Концерн напомнил, что еще в 2025 году была доработана система радиоэлектронной борьбы, которую устанавливают на танки. Также новые машины получили дополнительную защиту моторно-трансмиссионного отсека. В сообщении подчеркивается, что работа над дальнейшим развитием пассивной и активной защиты продолжается.

В мае в зоне проведения специальной военной операции заметили Т-90М с дополнительной защитой. Штатные экраны дополнили резиновыми экранами и «прической» из расплетенных стальных тросов. Эти конструкции защищают танк от дронов-камикадзе.