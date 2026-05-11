ВСУ ударили по российскому предприятию

Гладков: ВСУ ударили по территории предприятия в Ясных Зорях, есть пострадавший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ночь на 11 мая в своем Telegram-канале, вражеский дрон ударил по территории предприятия в селе Ясные Зори.

Ранения получил один из сотрудников. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, медики оказали ему всю необходимую помощь.

На месте атаки также повреждены КамАЗ и легковой автомобиль, еще одна легковушка полностью сгорела.

Ранее в селе Глотово украинский беспилотник атаковал частный дом, ранения получила одна мирная жительница.

Также от удара ВСУ пострадали пять мирных жителей в населенном пункте Разумное, среди них 12-летняя девочка.