Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по приграничному региону

Гладков сообщил о пяти пострадавших после удара ВСУ по коммерческому объекту

Пять мирных жителей пострадали после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по коммерческому объекту в населенном пункте Разумное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации Гладкова, в результате удара БПЛА ВСУ пострадали трое сотрудников скорой медицинской помощи и 12-летняя девочка. Подросток получил резаную рану лица, у медиков осколочные ранения плеч и ног. В настоящий момент пострадавшие взрослые доставлены в областную клиническую больницу.

Утром 9 мая Гладков также рассказал о пострадавшем от атаки ВСУ на приграничный регион в городе Шебекино. Боец спецподразделения по борьбе с БПЛА «Орлан» был ранен при отражении атаки дрона ВСУ.