09:23, 9 мая 2026Россия

Губернатор рассказал о пострадавшем от атаки ВСУ на приграничный регион

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Боец спецподразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Орлан» был ранен при отражении атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул политик.

Как сообщил Гладков, боец «Орлана» получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада «скорой помощи» доставила его в городскую больницу Белгорода.

Ранее ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день объявленного Россией перемирия. По данным Минобороны России, с 14:00 до 20:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 71 украинский БПЛА.

