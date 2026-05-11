Соскин призвал Киев прислушаться к словам Путина о скором завершении конфликта

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала призвал Украину прислушаться к словам президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта.

По его мнению, власти страны должны обратить внимание на открытость России к диалогу вместо того, чтобы продолжать боевые действия.

Однако у президента Украины Владимира Зеленского другие планы, сказал Соскин. По его словам, политик продолжает делать все, чтобы зарабатывать деньги на смерти украинцев, несмотря на реальную перспективу мирного урегулирования.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку. По его словам, украинский лидер целенаправленно врет о своей готовности к встрече с президентом России, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.