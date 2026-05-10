Россиянка пострадала при атаке БПЛА ВСУ

21:49, 10 мая 2026Россия

Гладков: В селе Глотово при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В селе Глотово при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский беспилотник атаковал частный дом. В результате россиянка пострадала.

«Медики диагностировали ей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза. Для дальнейшего лечения пострадавшая будет переведена в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что при ударе украинского БПЛА в населенном пункте Разумное в Белгородской области пострадали пять мирных жителей. Уточнялось, что одна из раненых — 12-летняя девочка.

