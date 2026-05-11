В Сумской области мужчина подорвался на собственной гранате

01:22, 11 мая 2026

В Ахтырке мужчина подорвался на собственной гранате
Евгений Силаев

В Ахтырке мужчина угрожал взорвать гранату и в итоге сам подорвался на ней. Об этом сообщило издание Инсайдер в своем Telegram-канале.

Инцидент начался с того, что мужчина угрожал взорвать гранату в заведении. В итоге посетители вышли, затем на улицу вывели возмутителя спокойствия, где и произошел взрыв.

В результате пострадали трое полицейских, один гражданский и сам хозяин гранаты. Позднее выяснилось, что взрыв произошел во время переговоров со стражами порядка.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске мобилизованный сотрудниками ТЦК украинец взорвал гранату. Информации о состоянии призывника и работников комиссариата не сообщалось.

