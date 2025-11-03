Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:26, 3 ноября 2025Бывший СССР

Украинец взорвал гранату во время мобилизации сотрудниками ТЦК

В Днепропетровске мобилизованный украинец взорвал гранату при сотрудниках ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Днепропетровске мобилизованный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) украинец взорвал гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».

«В Днепропетровске, при паковании тцк, еще один "ухилянт" подорвал (гранату)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 2 ноября. Другие подробности не приводятся.

Ранее в Одессе местные жители перевернули автобус ТЦК во время драки с военкомами на одном из рынков. Официальной реакции от областного ТЦК не последовало.

Позднее в украинском Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. Двое сотрудников военкомата получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по Украине ракетами «Кинжал»

    Опубликовано видео последствий землетрясения в Афганистане

    Открытие мемориала Герою России Владимиру Жоге сняли на видео

    В Сербии назвали «подлостью» введение санкций против России

    Названы новые способы обмана россиян

    В российском городе нашли обнаженное тело женщины

    В Сербии задержали раздевшегося на протесте митингующего

    Россиян предупредили о смертельно опасном вирусе

    Трамп заявил об огромном терпении в вопросе Украины

    На Украине уничтожена одна из крупнейших ТЭС в республике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости