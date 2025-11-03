Украинец взорвал гранату во время мобилизации сотрудниками ТЦК

В Днепропетровске мобилизованный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) украинец взорвал гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».
«В Днепропетровске, при паковании тцк, еще один "ухилянт" подорвал (гранату)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел 2 ноября. Другие подробности не приводятся.
Ранее в Одессе местные жители перевернули автобус ТЦК во время драки с военкомами на одном из рынков. Официальной реакции от областного ТЦК не последовало.
Позднее в украинском Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. Двое сотрудников военкомата получили ранения.