В Одессе жители перевернули автомобиль военкомов

В Одессе перевернули авто ТЦК во время драки жителей с военкомами

В Одессе перевернули авто территориального центра комплектования (ТЦК) во время драки жителей с военкомами на одном из местных рынков. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одессе драка с военкомами на рынке "7-й километр"», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что во время насилия люди перевернули «бусик» (служебное авто ТЦК) военкомов. Позже представителей украинского военного комиссариата выгнали с территории рынка. Реакции же от местного ТЦК не было, уточняет издание.

