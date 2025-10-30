Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 30 октября 2025Бывший СССР

В Одессе жители перевернули автомобиль военкомов

В Одессе перевернули авто ТЦК во время драки жителей с военкомами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Политика Страны

В Одессе перевернули авто территориального центра комплектования (ТЦК) во время драки жителей с военкомами на одном из местных рынков. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одессе драка с военкомами на рынке "7-й километр"», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что во время насилия люди перевернули «бусик» (служебное авто ТЦК) военкомов. Позже представителей украинского военного комиссариата выгнали с территории рынка. Реакции же от местного ТЦК не было, уточняет издание.

Ранее в Одессе начали заколачивать досками памятник русскому писателю Александру Пушкину. Рабочие коммунальной службы подготовили деревянные доски, расположив их рядом с монументом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

    Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

    Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

    Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

    В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

    В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

    Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

    Названы безобидные на первый взгляд признаки опасных заболеваний

    Дибров после развода дал мужчинам совет для отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости