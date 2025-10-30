В Одессе начали заколачивать памятник Пушкину

«Страна.ua»: В Одессе заколачивают досками памятник Пушкину

В Одессе начали заколачивать досками памятник великому русскому писателю Александру Пушкину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание разместило ролик, на котором видно, как рабочие коммунальной службы готовят деревянные доски и располагают их рядом с монументом. По всей видимости, они попытаются его заколотить.

Как напомнил канал, именно этот памятник стал поводом для скандала между бойцом ВСУ и мэром города Геннадием Трухановым, который потом был отстранен с должности. Кресла градоначальника он лишился из-за указа президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что в Болграде Одесской области демонтировали памятник Пушкину. Уточнялось, что бюст перевезли во двор местного музея. С постамента, где он располагался до этого, убрали табличку с именем русского поэта.