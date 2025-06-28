Мэр Одессы поскандалил с военнослужащим ВСУ из-за Пушкина

Мэр Одессы Труханов призвал военнослужащего ВСУ уйти на фронт из-за Пушкина

Мэр Одессы Геннадий Труханов устроил скандал с военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) после вопроса о памятнике Пушкину. Об этом сообщает местное издание Страна.ua.

Труханова спросили, почему власти до сих пор не снесли памятник «адепту русского мира Пушкину». На это градоначальник заявил, что не считает писателя символом русской культуры.

«А что для вас Оперный театр, Потемкинские своды?», — ответил собеседнику Труханов. После этого мэр, узнав, что его оппонент является военнослужащим, спросил у него, «почему он не на фронте».

Ранее стало известно, что Рогов назвал ущербными заявления мэра Труханова, что Одесса — не русский город.