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17:44, 28 июня 2025Россия

Рогов назвал ущербными заявления мэра Одессы

Рогов назвал ущербными заявления мэра Труханова, что Одесса — не русский город
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Памятник Екатерине II в Одессе

Памятник Екатерине II в Одессе. Фото: AlexelA / Shutterstock / Fotodom

Заявления мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса — не русский город, ущербны. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он назвал ущербными заявления главы города и подчеркнул, что город не может быть никаким другим, кроме как русским. По словам политика, это неоспоримый исторический факт.

«Подобные заявления ущербны. Одесса — это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут "одэсцями"», — подчеркнул он.

Ранее мэр Одессы заявил, что Одесса — не русский город, обладающей своей историей и своей жизнью. Отмечается, что соответствующее заявление было сделано во время конфликта из-за памятника поэту Александру Пушкину.

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