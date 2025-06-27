Мэр Одессы отказал городу в праве быть русским на русском языке

Мэр Одессы Труханов отказал городу в праве быть русским на русском языке

Мэр Одессы Геннадий Труханов отказал городу в праве быть русским, высказавшись на русском языке. Видео публикует местный паблик «Типичная Одесса» в своем Telegram-канале.

«Одесса — не русский город. (...) У нас своя история и своя жизнь», — сказал он. Сообщается, что конфликт возник из-за памятника поэту Александру Пушкину.

В Одесском городском совете депутат от партии «Доверяй делам» Александр Иваницкий испугался штрафа за использование русского языка. Он отметил, что его сейчас «оштрафуют снова» и перешел на «погану мову» (с укр. «плохой язык» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее на Украине было введено новое средство для борьбы с русским языком. Им стала видеофиксация заседаний местных советов в рамках выполнения закона «Об обеспечении прозрачности местного самоуправления».