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19:06, 27 июня 2025Бывший СССР

Мэр Одессы отказал городу в праве быть русским на русском языке

Мэр Одессы Труханов отказал городу в праве быть русским на русском языке
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Мэр Одессы Геннадий Труханов отказал городу в праве быть русским, высказавшись на русском языке. Видео публикует местный паблик «Типичная Одесса» в своем Telegram-канале.

«Одесса — не русский город. (...) У нас своя история и своя жизнь», — сказал он. Сообщается, что конфликт возник из-за памятника поэту Александру Пушкину.

В Одесском городском совете депутат от партии «Доверяй делам» Александр Иваницкий испугался штрафа за использование русского языка. Он отметил, что его сейчас «оштрафуют снова» и перешел на «погану мову» (с укр. «плохой язык» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее на Украине было введено новое средство для борьбы с русским языком. Им стала видеофиксация заседаний местных советов в рамках выполнения закона «Об обеспечении прозрачности местного самоуправления».

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