В Одессе депутат горсовета испугался штрафа за русский язык и перешел на «погану мову»

В Одессе местный депутат испугался штрафа за русский и перешел на плохую «мову»

В Одесском городском совете депутат от партии «Доверяй делам» Александр Иваницкий во время сессии перешел на русский язык. Видео с выступлением политика во время сессии опубликовал Telegram-канал «Одесса, как она есть».

«Давайте: кто хорошо работает — получает больше, плохо работает — получает меньше. Все! И если этот механизм не работает, значит, надо запускать механизм переизбрания, что-то надо менять в этом царстве», — говорит на видео на русском языке местный депутат.

После этого Александр Иваницкий осекся и уже на украинском языке добавил, что его сейчас «оштрафуют снова» и перешел на «погану мову» (с укр. «плохой язык» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее на Украине было введено новое средство для борьбы с русским языком. Им стала видеофиксация заседаний местных советов в рамках выполнения закона «Об обеспечении прозрачности местного самоуправления».