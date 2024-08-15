На Украине ввели видеофиксацию заседаний властей для борьбы с русским языком

На Украине ввели видеофиксацию заседаний местных советов в рамках выполнения закона «Об обеспечении прозрачности местного самоуправления». Об новом средстве борьбы с русским языком рассказало украинское издание «Главком».

«Теперь все заседания местных советов должны фиксироваться на видео, которое затем хранится не менее пяти лет. Запись заседания необходимо опубликовать безотлагательно после его завершения, но не позднее следующего дня», — сообщили журналисты. Кроме того, после окончания военного положения на Украине органы местного самоуправления будут должны транслировать свои заседания онлайн.

В июле уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что часть украинских граждан в домашнем общении продолжает общаться на русском языке. По его словам, эти данные подтверждают учителя, которые участвовали в исследовании, организованном государственной службой качества образования.

Ранее на Украине педагоги и активисты предложили изучать в школах труды украинского националиста Степана Бандеры. Они также выступили за сохранение самостоятельных школьных предметов, в частности истории Украины, украинского языка и литературы, «которые являются фундаментальными для формирования идентичности».