В Киеве признали общение части украинцев на русском языке

Омбудсмен Украины Креминь: часть украинцев общаются дома на русском языке

Часть украинских граждан в домашнем общении продолжает общаться на русским языке. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, передает РИА Новости.

Он признал, что эти данные подтверждают учителя, которые участвовали в исследовании, организованном государственной службой качества образования. Омбудсмен добавил, что результаты исследования были разосланы в министерство образования, чтобы с 1 сентября не только на уроках, но и вне школы «сохранялось украиноязычие».

Ранее Тарас Креминь заявил, что дети в стране склонны к двуязычию и в недостаточной мере владеют государственным языком. По его словам, Киев должен усилить контроль за соблюдением закона о госязыке, определяющего украинский языком образовательного процесса.

Результаты опроса Государственной службы качества образования Украины показали, что школьники Украины начали меньше использовать украинский язык для коммуникации.