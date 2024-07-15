Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:46, 15 июля 2024Бывший СССР

В Киеве признали общение части украинцев на русском языке

Омбудсмен Украины Креминь: часть украинцев общаются дома на русском языке

Часть украинских граждан в домашнем общении продолжает общаться на русским языке. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, передает РИА Новости.

Он признал, что эти данные подтверждают учителя, которые участвовали в исследовании, организованном государственной службой качества образования. Омбудсмен добавил, что результаты исследования были разосланы в министерство образования, чтобы с 1 сентября не только на уроках, но и вне школы «сохранялось украиноязычие».

Ранее Тарас Креминь заявил, что дети в стране склонны к двуязычию и в недостаточной мере владеют государственным языком. По его словам, Киев должен усилить контроль за соблюдением закона о госязыке, определяющего украинский языком образовательного процесса.

Результаты опроса Государственной службы качества образования Украины показали, что школьники Украины начали меньше использовать украинский язык для коммуникации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      Появились подробности о драке легенды МЮ в московском баре после финала Евро-2024

      В Киеве признали общение части украинцев на русском языке

      Орбан призвал к возобновлению дипотношений с Россией

      Госохрану Трампа усилили после покушения

      Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора своим вице-президентом

      Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

      Новой девушкой Джонни Деппа оказалась российская модель

      Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше