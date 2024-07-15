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09:35, 15 июля 2024Бывший СССР

Украинские школьники начали меньше использовать государственный язык

Госслужба качества образования Украины: школьники меньше используют госязык

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Школьники Украины начали меньше использовать украинский язык для коммуникации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Государственной службы качества образования Украины, которые в Telegram приводит издание «Страна».

Согласно данным Госслужбы, популярность украинского среди школьников за период с 2023 по 2024 год упала на 17 процентов. Если в начале специальной военной операции 91 процент учеников называли госязык Украины родным, то теперь число таких школьников составляет 74 процента.

В быту, за пределами школы, на украинском теперь общается только 40 процентов обучающихся, при этом цифра значительно колеблется в зависимости от региона. Так, на востоке страны дома на украинском говорят только 17 процентов школьников, а на западе — 74 процента.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что дети в стране склонны к двуязычию и в недостаточной мере владеют государственным языком. По его словам, Киев должен усилить контроль за соблюдением закона о госязыке, определяющего украинский языком образовательного процесса.

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      Глеб Палехов
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