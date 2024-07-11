На Украине пожаловались на отсутствие украинского языка в интернете

Языковой омбудсмен Креминь: украинский недостаточно используется в интернете

На Украине дети плохо владеют украинским языком из-за недостаточного использования его в интернете и сфере обслуживания. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В сфере образования (...) есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. Это сферы интернета и обслуживания. Ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает торговые заведения и точки общепита, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке», — написал он.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что дети на Украине склонны к двуязычию и в недостаточной мере владеют государственным языком. По его словам, Киев должен усилить контроль за соблюдением закона о госязыке, определяющего украинский языком образовательного процесса. Он также призвал активнее привлекать к фиксации нарушений закона граждан.

Ранее Верховная Рада утвердила статус английского языка как одного из языков международного общения на Украине. По словам депутата Ярослава Железняка, в соответствии с законом на Украине будут определены категории должностей, требующие знания кандидатами английского языка.