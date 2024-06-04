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18:28, 4 июня 2024Бывший СССР

На Украине закрепили статус английского языка

Железняк: Рада утвердила английский как один из языков общения на Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховная Рада утвердила статус английского языка на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения на Украине», — написал парламентарий. По его словам, закон получил поддержку от 236 депутатов Рады.

Железняк уточнил, что в соответствии с законом на Украине будут определены категории должностей, требующие знания английского языка кандидатами. Кроме того, будет нормировано использование английского языка органами власти, а также в различных сферах деятельности: от образования и культуры до здравоохранения и транспорта.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о статусе английского языка на Украине в ноябре 2023 года.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о необходимости побороть двуязычие в Киеве. По его словам, в столице должна проводиться «наступательная украинизация».

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      Екатерина Грищенко
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