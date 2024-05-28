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17:42, 28 мая 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о желании побороть двуязычие

Языковой омбудсмен Креминь заявил о необходимости побороть двуязычие в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев должен побороть двуязычие. О такой необходимости заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, передает ТАСС.

По его словам, Киеву не хватает активной позиции в положениях государственного языка. Креминь также высказал мнение, что в столице местными властями должна проводиться наступательная украинизация.

«Я настаиваю на том, чтобы в Киеве наконец-то появилась местная языковая программа, создали дополнительные возможности для того, чтобы побороть двуязычие», — уточнил языковой омбудсмен Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине муниципалитеты обязали отказаться от русского языка. Соответствующий закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также стало известно о списании с 2022 года из библиотек на Украине более 17 миллионов книг на русском языке. Такие данные приводила Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.

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      Екатерина Грищенко
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