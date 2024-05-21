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17:16, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине списали из библиотек 17 миллионов книг на русском языке

Из украинских библиотек списали более 17 миллионов книг на русском языке

Фото: Eli Francis / Unsplash

Из украинских библиотек с 2022 года списали более 26 миллионов книг, из них 17 миллионов — на русском языке. Об этом сообщили в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого, сообщает издание «Читомо».

И в 2022 году, и в 2023 году доля списанных книг на русском языке составила 66 процентов. Отмечается, что наибольшее количество русскоязычных книг было списано из фондов библиотек в Винницкой и Днепропетровской областей — около миллиона экземпляров в каждом регионе.

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      Алевтина Запольская
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