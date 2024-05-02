Языковой омбудсмен Украины потребовал избавиться от русского языка в городах

Языковой омбудсмен Украины Креминь: необходимо избавиться от русского в городах

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал избавиться от засилья русского языка в топонимике городов. Его слова приводит ТАСС.

«Просим органы местного самоуправления выйти к людям, пройтись по улицам и самим посмотреть на вывески, объявления, на такое засилье русского языка, сколько мы видим на улицах многих наших городов — от Одессы до Харькова. Нужно этому положить конец», — заявил уполномоченный по защите государственного языка.

Он добавил, что офис омбудсмена не в состоянии самостоятельно проверять каждую улицу всех населенных пунктов на Украине, поэтому инициативу в этом вопросе необходимо взять местным властям.

Ранее популяризацией украинского языка решили заняться в Одессе. 24 апреля депутата Одесского горсовета приняли новую языковую программу, которая должна стимулировать горожан использовать украинский в бытовом общении.