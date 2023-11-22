На Украине в первом чтении приняли законопроект о статусе английского языка

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о статусе английского язы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о статусе английского языка в республике. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Принятый документ предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в стране, а также определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть им.