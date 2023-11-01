На Украине признали незнание английского языка половиной граждан

Премьер Украины Шмыгаль: половина украинцев не знают английский язык

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что около половины граждан Украины не владеют английским языком поэтому надо запустить программу по его изучению. Об этом говорится в Telegram-канале чиновника.

«Около половины наших граждан совсем не владеют английским языком, достаточно свободно пользуются только 20 процентов украинцев», — заявил он.

Шмыгаль сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о признании английского как языка международного общения.

Премьер-министр отметил, что украинцы, знающие английский язык, имеют преимущества на рынке труда.

На Украине неоднократно звучали призывы запретить использование русского языка, несмотря на то, что многие украинцы говорят на нем. Например, языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал от учеников и учителей говорить на украинском не только на уроках, но и на переменах.