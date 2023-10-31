На Украине потребовали всегда говорить на украинском в школах

Языковой омбудсмен Украины потребовал всегда говорить на украинском в школах

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал от учеников и учителей говорить на украинском не только на уроках, но и на переменах. Об этом пишет издание «Украинские новости».

По его мнению, в школах надо говорить на украинском языке во время занятий в классах, в учительских, столовых, коридорах, спортивных залах и на стадионах. Также на переменах надо общаться только на государственном языке.

«Украинским законодательством определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Мы обращались в Министерство образования и науки Украины за дополнительным разъяснением, что является образовательным процессом, ведь немало нарушений языкового закона именно вне уроков», — посетовал он.

Ранее в Вооруженных силах Украины пожаловались, что многие жители Константиновки, находящейся в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, считают украинских солдат врагами. «Слишком много людей здесь ждут россиян», — посетовал украинский военный.