В ВСУ пожаловались на враждебность со стороны жителей Константиновки

Daily Beast: многие жители Константиновки в ДНР считают бойцов ВСУ врагами

Многие люди, живущие в городе Константиновка, находящемся в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), считают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врагами. Об этом врач из третьей штурмовой бригады ВСУ сообщил в интервью американскому изданию Daily Beast.

По словам военнослужащего, многие местные жители «видят в украинцах врагов». «Слишком много людей здесь ждут россиян», — добавил он.

Боец также рассказал историю о том, как однажды чуть не выстрелил местному жителю в лицо, увидев, как тот снимал на телефон украинских солдат вблизи военной базы.

Ранее сообщалось, что жители Украины стали меньше доверять президенту республики Владимиру Зеленскому и телемарафону «Единые новости», который транслируется по всем телеканалам страны. Так, по результатам проведенного с конца сентября по середину октября опроса оказалось, что главе государства не доверяют 22 процента украинцев. В мае 2022 года доля таких респондентов составляла семь процентов.