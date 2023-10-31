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16:06, 31 октября 2023Бывший СССР

Выяснилось отношение украинцев к Зеленскому и телемарафону

КМИС: украинцы стали меньше доверять Зеленскому и телемарафону

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинцы стали меньше доверять президенту страны Владимиру Зеленскому и телемарафону «Единые новости», который транслируется по всем каналам. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС).

По результатам проведенного с конца сентября по середину октября опроса оказалось, что Зеленскому не доверяют 22 процента украинцев, хотя в мае 2022 года ему не доверяли лишь 7 процентов.

Также с 12 до 39 процентов выросло количество украинцев, которые не доверяют телемарафону. С 69 до 48 процентов упало количество респондентов, которые доверяют «Единым новостям».

Всего в опросе приняли участие около 1200 украинцев.

Ранее бывший министр внутренних дел и бывший генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал авторитарный стиль управления Зеленского. По его словам, у президента Украины есть ошибки, которые скрыты.

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      Александр Слабиев
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