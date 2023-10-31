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15:24, 31 октября 2023Бывший СССР

Бывший украинский топ-чиновник раскритиковал Зеленского за стиль управления

Экс-глава МВД Украины Луценко раскритиковал жесткий стиль управления Зеленского

Фото: РИА Новости

Авторитарный и жесткий стиль управления президента Украины Владимира Зеленского имеет свои негативные последствия. Об этом заявил бывший министр внутренних дел и бывший генпрокурор Юрий Луценко немецкому изданию Die Welt.

По его словам, у президента Украины есть ошибки, которые скрыты. «Зеленский правит как авторитарный единоличный правитель, что имеет негативные последствия», — заявил он.

«В своей карьере он зачастую выступал сольно. А когда ты в центре внимания, ты не видишь, кто находится в зале. Тебе все равно, лишь бы тебе аплодировали», — рассказал Луценко.

Ранее выяснилось, что экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) покинул республику. Из-за этого он начал резко высказываться о Зеленском.

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      Александр Слабиев
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