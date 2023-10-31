Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:22, 31 октября 2023Бывший СССР

Названа причина резких высказываний Арестовича в адрес Зеленского

«Страна.ua»: Арестович резко говорит о Зеленском, так как покинул Украину

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) резко высказывается о лидере страны Владимире Зеленском, так как покинул республику. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Арестович уже довольно длительное время находится за границей и в Украине не появляется. И именно с тех пор, как он покинул страну, его заявления стали намного более резкими», — говорится в публикации.

Отмечается, что он в последние несколько недель только по видеосвязи включается в ряд эфиров, где ранее присутствовал лично. По информации издания, Арестович находится в Евросоюзе, неделю назад его заметили в Вене. Источники в окружении бывшего чиновника рассказали, что он решил временно покинуть Украину после конфликта с Зеленским во время их сентябрьского визита в США.

Материалы по теме:
Привет, Андрей! Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?
Привет, Андрей!Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?
7 августа 2019
«Эта власть на поводке» В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
«Эта власть на поводке»В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
5 января 2021
«Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
«Чтоб конкуренты в земле лежали»Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
7 июля 2021

«Зеленский был очень недоволен тем, что Арестович фонит своим присутствием. Возник конфликт», — сказал собеседник издания. Он добавил, что Арестович будет заниматься политической карьерой вне команды Зеленского, резко критикуя украинские власти.

Утверждается, что он намерен попасть в парламент Украины, возглавляя свою политсилу на будущих выборах. По этому вопросу Арестович консультируется с украинскими политиками и бизнесменами, добавил источник.

В январе 2023 года Арестович ушел в отставку с поста — поводом стало его заявление, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая ПВО Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко поставил перед Москвой вопрос о компенсациях за срыв запуска БелАЭС. Почему станцию не сдали в срок?

      Патрушев обвинил США в паразитировании на украинском конфликте

      ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

      Стало известно о росте стоимости концертов оставшихся в России артистов

      Артисты раскроют секретную часть работы

      Рак легкого и еще шесть болезней сразу научили находить нейросеть в Москве

      Россиянам назвали способы сэкономить на строительстве загородного дома

      Доктор Мясников назвал не соблюдаемый российскими медиками закон

      ВСУ в третий раз за день обстреляли российский регион

      В российском регионе осудят мать четверых детей за издевательства над ними

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости