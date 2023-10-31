Названа причина резких высказываний Арестовича в адрес Зеленского

«Страна.ua»: Арестович резко говорит о Зеленском, так как покинул Украину

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) резко высказывается о лидере страны Владимире Зеленском, так как покинул республику. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Арестович уже довольно длительное время находится за границей и в Украине не появляется. И именно с тех пор, как он покинул страну, его заявления стали намного более резкими», — говорится в публикации.

Отмечается, что он в последние несколько недель только по видеосвязи включается в ряд эфиров, где ранее присутствовал лично. По информации издания, Арестович находится в Евросоюзе, неделю назад его заметили в Вене. Источники в окружении бывшего чиновника рассказали, что он решил временно покинуть Украину после конфликта с Зеленским во время их сентябрьского визита в США.

«Зеленский был очень недоволен тем, что Арестович фонит своим присутствием. Возник конфликт», — сказал собеседник издания. Он добавил, что Арестович будет заниматься политической карьерой вне команды Зеленского, резко критикуя украинские власти.

Утверждается, что он намерен попасть в парламент Украины, возглавляя свою политсилу на будущих выборах. По этому вопросу Арестович консультируется с украинскими политиками и бизнесменами, добавил источник.

В январе 2023 года Арестович ушел в отставку с поста — поводом стало его заявление, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая ПВО Украины.