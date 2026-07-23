Бывший «ангел» Victoria's Secret стала матерью

Бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск стала матерью во второй раз

Шведская топ-модель Эльза Хоск стала матерью во второй раз. Об этом манекенщица сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), опубликовал фото новорожденной дочери.

37-летняя Хоск, бывший «ангел» Victoria's Secret, показала снимки спящего ребенка, а также несколько совместных фотографий с наследницей. «Наша цветочная фея, Флора Блю. Она наконец-то здесь, родилась в саду, под луной, звездами и нашим волшебным цветущим деревом», — подписала публикацию знаменитость.

Эльза Хоск помолвлена с британским бизнесменом Томом Дейли, с которым состоит в романтических отношениях с 2015 года. Пара воспитывает общую дочь Туллику, родившуюся в 2021 году.

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