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13:04, 23 июля 2026 (обновлено: 13:18, 23 июля 2026)Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret стала матерью

Бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск стала матерью во второй раз
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск стала матерью во второй раз. Об этом манекенщица сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), опубликовал фото новорожденной дочери.

37-летняя Хоск, бывший «ангел» Victoria's Secret, показала снимки спящего ребенка, а также несколько совместных фотографий с наследницей. «Наша цветочная фея, Флора Блю. Она наконец-то здесь, родилась в саду, под луной, звездами и нашим волшебным цветущим деревом», — подписала публикацию знаменитость.

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Эльза Хоск помолвлена с британским бизнесменом Томом Дейли, с которым состоит в романтических отношениях с 2015 года. Пара воспитывает общую дочь Туллику, родившуюся в 2021 году.

В июне российская супермодель Наталья Водянова высказалась о шестой беременности.

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