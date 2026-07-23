Раскрыта причина выбора россиянок «любви за решеткой» с маньяками и киллерами

KP.RU: В колонии не имеют права отказать в 3-суточном свидании с законной женой

Причина выбора россиянок «любви за решеткой» с маньяками и киллерами могут быть разнородными. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на адвоката и бывшего следователя прокуратуры Вадима Багатурия.

Многие женщины, вступающие в отношения с осужденными, идеализируют образ преступника. Кроме того, многие из них в целом стремятся к острым ощущениям или испытывают потребность в эмоциональной значимости. При этом юридические последствия таких союзов остаются строго регламентированными, а доступ к длительным свиданиям напрямую зависит от официального статуса супруга.

Адвокат Багатурия объяснил ключевые аспекты, которые регулируют контакт осужденных с родственниками и супругами. По его словам, для осужденных к пожизненному лишению свободы предусмотрено одно длительное (до трех суток) и два краткосрочных (по четыре часа) свидания в год. Кроме того, в колониях особо режима, например в знаменитом «Черном дельфине» краткосрочные свидания проводятся через стекло или решетку, исключающую передачу предметов.

Адвокат рассказал, что заключенный состоит в официальном браке, администрация колонии не вправе отказать в предоставлении ему трехсуточного свидания, а для встреч с иными лицами разрешение дается по усмотрению руководства учреждения.

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