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Силовые структуры
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12:55, 23 июля 2026Силовые структуры

Раскрыта причина выбора россиянок «любви за решеткой» с маньяками и киллерами

KP.RU: В колонии не имеют права отказать в 3-суточном свидании с законной женой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Причина выбора россиянок «любви за решеткой» с маньяками и киллерами могут быть разнородными. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на адвоката и бывшего следователя прокуратуры Вадима Багатурия.

Многие женщины, вступающие в отношения с осужденными, идеализируют образ преступника. Кроме того, многие из них в целом стремятся к острым ощущениям или испытывают потребность в эмоциональной значимости. При этом юридические последствия таких союзов остаются строго регламентированными, а доступ к длительным свиданиям напрямую зависит от официального статуса супруга.

Адвокат Багатурия объяснил ключевые аспекты, которые регулируют контакт осужденных с родственниками и супругами. По его словам, для осужденных к пожизненному лишению свободы предусмотрено одно длительное (до трех суток) и два краткосрочных (по четыре часа) свидания в год. Кроме того, в колониях особо режима, например в знаменитом «Черном дельфине» краткосрочные свидания проводятся через стекло или решетку, исключающую передачу предметов.

Адвокат рассказал, что заключенный состоит в официальном браке, администрация колонии не вправе отказать в предоставлении ему трехсуточного свидания, а для встреч с иными лицами разрешение дается по усмотрению руководства учреждения.

Ранее сообщалось, что Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному заключению за стрельбу в казанской гимназии, женился на 18-летней девушке.

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