На Украине предложили изучать труды Бандеры в школах

Украинские педагоги предложили изучать труды Степана Бандеры в школах

Педагоги и активисты на Украине предложили изучать труды украинского националиста Степана Бандеры в школах. Об этом сообщил украинский «24 канал», пишет РИА Новости.

Они также выступили за сохранение самостоятельных школьных предметов, в частности истории Украины, украинского языка и литературы, «которые являются фундаментальными для формирования идентичности». Активисты также призвали не допустить слияния предметов «История Украины» и «Всемирная история» в один.

Кроме того, учителя считают, что школьники должны изучать труды одного из лидеров украинского национального движения Николая Михновского, а также одного из ключевых идеологов Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Дмитрия Донцова.

Ранее Министерство образования и науки Украины утвердило украиноцентричный курс преподавания истории в школах. Курс нацелен на преподавание «становления украинской политической нации, борьбы за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире». В дальнейшем министерство планирует разработать дорожную карту реформ документов, программ и учебников.