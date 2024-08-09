Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:33, 9 августа 2024Бывший СССР

Минобразования Украины утвердило курс украиноцентричной школьной истории

На Украине утвердили украиноцентричное направление преподавания истории

Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Министерство образования и науки Украины утвердило украиноцентричный курс преподавания истории в школах, передает РИА Новости.

Отмечается, что курс нацелен на преподавание «становления украинской политической нации, борьбы за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире». В дальнейшем ведомство планирует разработать дорожную карту реформ документов, программ и учебников.

«Это поможет учащимся лучше понимать роль Украины в мире и воспринимать родную историю в мировом контексте», — заявили в министерстве.

Ранее Кабинет министров Украины принял государственную социальную программу по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности. Ее целью, как сообщается, будет реализация госполитики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности путем национально-патриотического и военно-патриотического воспитания, образования и популяризации национальных ценностей Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Мужчина в никабе ранил двоих полицейских в Дагестане

      Опубликованы кадры работы полиции во время покушения на Трампа

      Соратник Кадырова сообщил об иностранных наемниках на курском направлении

      Экс-участница «Уральских пельменей» назвала причину ухода из проекта

      Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в украшении за 336 миллионов рублей

      Риелтор похитил двух школьниц и обучал их продавать квартиры

      Украинская группа перенесла анонсированный концерт в Крыму на неопределенный срок

      Apple впервые за 14 лет обновит свой самый дешевый компьютер

      Минобразования Украины утвердило курс украиноцентричной школьной истории

      Женщина бросила в мужа буррито и попала за решетку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше