Минобразования Украины утвердило курс украиноцентричной школьной истории

На Украине утвердили украиноцентричное направление преподавания истории

Министерство образования и науки Украины утвердило украиноцентричный курс преподавания истории в школах, передает РИА Новости.

Отмечается, что курс нацелен на преподавание «становления украинской политической нации, борьбы за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире». В дальнейшем ведомство планирует разработать дорожную карту реформ документов, программ и учебников.

«Это поможет учащимся лучше понимать роль Украины в мире и воспринимать родную историю в мировом контексте», — заявили в министерстве.

Ранее Кабинет министров Украины принял государственную социальную программу по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности. Ее целью, как сообщается, будет реализация госполитики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности путем национально-патриотического и военно-патриотического воспитания, образования и популяризации национальных ценностей Украины.