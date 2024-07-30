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17:10, 30 июля 2024Бывший СССР

На Украине приняли госпрограмму по утверждению национальной идентичности

Кабмин Украины принял госпрограмму по утверждению национальной идентичности

Фото: Thomas Peter / Reuters

Кабинет министров Украины принял государственную социальную программу по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности на период до 2028 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, программа направлена на создание благоприятных условий и налаживание межотраслевого взаимодействия на общегосударственном и региональном уровнях. Ее целью будет реализация госполитики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности путем национально-патриотического и военно-патриотического воспитания, образования и популяризации национальных ценностей Украины.

Ранее стало известно, что на Украине в школах введут обязательную общевойсковую подготовку. В создании программы предмета «Защита Украины» будут участвовать чиновники Министерства обороны Украины.

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      Илья Таксюр
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