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13:30, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине в школах введут обязательную общевойсковую подготовку

Рада приняла закон об обязательной общевойсковой подготовке в школах на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

В школах на Украине введут обязательную общевойсковую подготовку в новом формате. Соответствующий закон приняла Верховная Рада, сообщает в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

«Начальная общевойсковая подготовка реализуется (...) путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание», — приводится в публикации выдержка из текста законопроекта.

Как следует из документа, в создании программы предмета будут участвовать чиновники Министерства обороны Украины.

Ранее Министерство образования Белоруссии утвердило программу нового факультатива «Военный перевод» для учащихся школ 10-11-х классов. Программа нового предмета среди прочего предусматривает, что подростков научат вести двусторонний перевод допроса англоязычных пленных.

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      Глеб Палехов
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