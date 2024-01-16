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11:28, 16 января 2024Бывший СССР

Белорусских школьников научат работать с допросами пленных англичан

В белорусских школах научат работать с допросами англоязычных пленных

Фото: Ivan Shilov / Unsplash

Министерство образования Белоруссии утвердило программу нового факультатива «Военный перевод» для учащихся школ 10-11-х классов, на котором подростков научат вести двусторонний перевод допроса англоязычных пленных. Соответствующее постановление ведомство опубликовало на государственном правовом портале.

Старшеклассникам расскажут, как «извлекать информацию из текста по военной тематике, читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, переводить с английского языка на русский военные и военно-технические тексты, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного».

Кроме допроса англичан, школьников также научат разбираться в структуре вооруженных сил США и Великобритании и по знакам различия определять принадлежность к званиям и категориям американских и британских военных.

В декабре 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет чужих детей. Лидер страны заверил — страна будет оказывать помощь всем детям, у которых война пытается украсть детство.

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      Глеб Палехов
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