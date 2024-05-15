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22:13, 15 мая 2024Россия

В Белгородской области оценили ущерб от атаки дронов ВСУ

Губернатор Гладков: от атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области никто не пострадал

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оценил ущерб от атаки украинских дронов, об этом он написал в Telegram-канале.

Как отметил политик, сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие в селе Цаповка Борисовского района. «Имеются частичные повреждения корпусов и технологического оборудования», — объяснил губернатор.

В селе Новостроевка-Первая (Грайворонский городской округ) ударил дрон-камикадзе. В результате был поврежден один легковой автомобиль. «В Новостроевке-Второй в результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечены заборы в трех частных жилых домовладениях, также повреждены две машины», — подчеркнул Гладков.

От атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в Белгородской области никто не пострадал.

Ранее Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

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      Марина Совина
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