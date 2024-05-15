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21:17, 15 мая 2024Россия

В Белгородской области сбили несколько воздушных целей

Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду, пострадавших нет

Фото: Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что силы ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом. «По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул он.

Глава региона добавил, что в селе Петровка Белгородского района в результате работы ПВО по воздушным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы повреждения в трех частных жилых домах.

Ранее при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Она получила ранения в селе Зозули, где беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль.

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      Марина Совина
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