При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадала мирная жительница
При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, атаке украинских дронов подверглись сразу несколько населенных пунктов области. Женщина получила ранения в селе Зозули, где беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль.
«У женщины баротравма и осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава области.
Повреждения получил легковой автомобиль и два коммерческих объекта, добавил он. Помимо того, в селе Грузское дрон также сбросил взрывное устройство, легковой автомобиль получил повреждения.
В этот же день три человека пострадали при атаке FPV-дрона ВСУ на машину с людьми в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области. По словам Гладкова, в результате взрыва травмы получили водитель и двое его пассажиров.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.