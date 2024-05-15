При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадала мирная жительница

Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке украинских дронов подверглись сразу несколько населенных пунктов области. Женщина получила ранения в селе Зозули, где беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль.

«У женщины баротравма и осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава области.

Повреждения получил легковой автомобиль и два коммерческих объекта, добавил он. Помимо того, в селе Грузское дрон также сбросил взрывное устройство, легковой автомобиль получил повреждения.

В этот же день три человека пострадали при атаке FPV-дрона ВСУ на машину с людьми в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области. По словам Гладкова, в результате взрыва травмы получили водитель и двое его пассажиров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.