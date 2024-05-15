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14:30, 15 мая 2024Россия

Украинский дрон атаковал машину с людьми в российском регионе

Гладков: три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину под Белгородом

Фото: Alina Smutko / Reuters

Три человека пострадали при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину с людьми в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области. Об сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва травмы получили водитель и двое его пассажиров. Состояние двоих пострадавших медики оценили как средней степени тяжести. «У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и множественные осколочные раны лица, у второго — множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей», — рассказал Гладков.

Он добавил, что у третьего пострадавшего диагностировали множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица. После обработки ран его отправили на лечение домой.

Гладков подчеркнул, что произошедшего можно было избежать при соблюдении всех мер безопасности. Он объяснил, что пострадавшие не согласовали с властями выезд на обстреливаемую территорию.

Ранее губернатор Белгородской области также сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали села Грузское и Березовка, повредив два автомобиля, магазин и гараж. Помимо этого, дрон сбросил взрывчатку в селе Новая Таволжанка, повредив автомобиль.

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Кроме того, в ночь на 15 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью две противорадиолокационные ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и девять дронов. Еще один дрон военные уничтожили около 11:20 по московскому времени.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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