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07:27, 15 мая 2024Россия

ВСУ ударили по России ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer и дронами

МО РФ: сбиты ракеты HARM и ATACMS, авиабомбы Hammer, снаряды «Ольхи» и дроны

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на среду, 15 мая, Украина ударила по России ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer, дронами и снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Оперативно-тактические ракеты ATACMS перехватили над Крымом, ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольхи» и девять дронов — над Белгородской областью, пять беспилотников — над Курской областью, еще три летательных аппарата — над Брянской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не сообщили других подробностей атак, уточнив, что все они были предприняты в течение прошедшей ночи.

Ночью два беспилотника также пытались атаковать Ростовскую область. По сообщению губернатора Василия Голубева, в результате удара двух дронов по топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, однако возгорания не последовало. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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