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11:51, 15 мая 2024Россия

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на легковой автомобиль в регионе России

Белгородский губернатор Гладков: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на Новую Таволжанку

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области. Снаряд повредил легковой автомобиль, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль. Никто не пострадал», — написал губернатор.

Днем в среду, 15 мая, еще два села в Белгородской области подверглись атаке ВСУ. В селе Березовка упал и взорвался дрон-камикадзе, также был атакован населенный пункт Грузское.

Ночью над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольхи» и девять беспилотников.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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