Сразу два села в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Гладков: белгородские села Грузское и Березовка подверглись атаке ВСУ дронами

Сразу два села в Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Глава региона разъяснил, что речь идет о населенных пунктах Грузское и Березовка. По информации Гладкова, в Грузском был поврежден легковой автомобиль и оказались выбиты окна в гараже частного дома.

«В селе Березовка в результате падения дрона-камикадзе с последующей детонацией выбиты окна и посечен фасад магазина, а также повреждено транспортное средство, припаркованное рядом с магазином», — написал белгородский губернатор.

Гладков подчеркнул, что в результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал. Он заверил, что оперативные службы начали работать на местах.

Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала с помощью FPV-дрона белгородский город Шебекино.