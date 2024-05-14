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15:58, 14 мая 2024Россия

ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона белгородский город Шебекино

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью FPV-дрона город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал. Из-за падения устройства оказались выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также был посечен фасад здания, разъяснил губернатор.

«На месте работают оперативные службы», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что сельхозпредприятие в селе Цаповка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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